“读红色经典 颂百年丰碑”诵读、征文活动举行现场评审会

今日，“读红色经典 颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家现场评审会在洛阳市图书馆2楼会议室举行。活动组委会邀请洛阳市朗诵学会名誉会长乔仁卯、河南省音乐家协会会员虎春红、洛阳网副总编辑陈运团、洛阳市图书馆副研究馆员张秀敏等专家组成的专家评审团为本次应征作品进行现场初审评分。

今日，“读红色经典 颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家现场评审会在洛阳市图书馆2楼会议室举行。活动组委会邀请洛阳市朗诵学会名誉会长乔仁卯、河南省音乐家协会会员虎春红、洛阳网副总编辑陈运团、洛阳市图书馆副研究馆员张秀敏等专家组成的专家评审团为本次应征作品进行现场初审评分。

专家评审会现场

专家现场评审会采用百分制和交叉打分制方式，分为线下初评和线下复评两个阶段。专家评审团将依照“公平、公正、公开”的原则，从主题内容、结构层次、语言表达、态势神情等方面对征集作品进行现场初审评分。根据评分高低，在成人组、少年组、集体组共评选出66个诵读作品，90个征文作品进入下一轮网络评选环节。届时，将在洛阳网公示评审结果。

专家评审诵读类作品

现场评审环节，专家评委一致认为，本次诵读、征文普遍质量较高，主题鲜明、形式新颖，全方位、多层次的讴歌了中国共产党的丰功伟绩，回顾了中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程，深情表达了创作者热爱党、热爱祖国、热爱家乡的赤诚情怀。