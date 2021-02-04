男子突发脑梗 幸遇“最美”护士紧急施救【视频】

“表姐夫正在老家的医院住院观察。”9日，商丘小伙儿小孟说，前几天他的表姐夫一家来洛游玩，表姐夫因突发脑梗不省人事，幸亏遇到护士于江南，实施心肺复苏将人抢救过来。

受访者提供

“表姐夫正在老家的医院住院观察。”9日，商丘小伙儿小孟说，前几天他的表姐夫一家来洛游玩，表姐夫因突发脑梗不省人事，幸亏遇到护士于江南，实施心肺复苏将人抢救过来。

小孟在伊川县龙凤山景区上班，五一假期，他的表姐夫一家到景区游玩。1日晚上10点左右，景区内热闹非凡，在摩天轮游乐设施附近，他的表姐夫突然浑身抽搐。

“表姐夫的脸变成紫黑色，看起来吓人。”小孟说，他跟表姐将表姐夫放倒平躺后，一个姑娘蹲下身，对他的表姐夫实施心肺复苏，过了不久奇迹出现，表姐夫苏醒。此时，已经有人拨打120急救电话。

救护车赶到后，救人的姑娘离开，小孟追着她索要姓名等信息，姑娘比较害羞不愿透露。不过，他从姑娘的同伴处得知姑娘叫于江南，是伊川县人民医院护士，并获得了姑娘的电话。