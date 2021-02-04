流动服务车进社区 党史教育图片展来到家门口

为庆祝中国共产党建党100周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，5月8日上午，洛阳市图书馆流动服务车来到西工区014社区举办“学党史 知党恩 跟党走 党史教育进社区图片展”活动，吸引了社区众多党员、群众观展。

为庆祝中国共产党建党100周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，5月8日上午，洛阳市图书馆流动服务车来到西工区014社区举办“学党史 知党恩 跟党走 党史教育进社区图片展”活动，吸引了社区众多党员、群众观展。 为庆祝中国共产党建党100周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，5月8日上午，洛阳市图书馆流动服务车来到西工区014社区举办“学党史 知党恩 跟党走 党史教育进社区图片展”活动，吸引了社区众多党员、群众观展。 本次图片展通过档案图片、文字史料真实地展现了建党百年来的30个具有重要历史意义的事件。一幅幅图片、一段段文字，是中国共产党带领人民100年来奋斗历史的光辉写照，是进行爱党、爱国、爱社会主义教育的生动教材。前来观展的党员群众驻足在图片展前认真观看，不时交流，起到很好的党史宣传和党性教育作用。 接下来洛阳市图书馆还将陆续到重庆路办事处第二社区(5月10日)、洛阳一拖读书协会服务点(5月12日)、大学城社区书香苑小区(5月14日)、英才社区中泰华庭小区(5月18日)等多个居民小区进行巡展。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 任利辉 文/图）