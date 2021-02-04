洛阳首个青少年篮球训练基地成立【视频】

9日，洛阳市首个青少年篮球训练基地在位于洛阳市体育中心附近的木马阳光篮球俱乐部正式成立。未来我市将依托该训练基地，系统开展青少年篮球运动的普及推广和人才培养工作。

授牌仪式

9日，洛阳市首个青少年篮球训练基地在位于洛阳市体育中心附近的木马阳光篮球俱乐部正式成立。未来我市将依托该训练基地，系统开展青少年篮球运动的普及推广和人才培养工作。

9日举行的NYBO青少年篮球公开赛春季赛（洛阳赛区）

在当天的授牌仪式上，洛阳市篮球协会主席吴跃英说，近年来，洛阳市篮球项目发展较快，常年坚持篮球运动的青少年约有3万人。此次成立首个青少年篮球训练基地，旨在进一步夯实篮球运动基础，促进篮球运动健康发展，让“小篮球 大梦想”的理念在洛阳生根发芽。

9日举行的NYBO青少年篮球公开赛春季赛（洛阳赛区）

据介绍，下一步，洛阳市篮协还将着手建立洛阳市青少年篮球人才库，对篮球人才进行动态跟踪和管理。在梯队建设方面，市篮球协将继续和洛阳教育部门紧密配合，派出专业教练和裁判员参与各级别校园篮球赛，让孩子们得到规范的指导和训练。