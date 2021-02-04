赞！洛阳3个镇入选全省第二批“美丽小镇”

日前，河南省委农村工作领导小组研究决定，命名50个镇为全省第二批“美丽小镇”，示范引领美丽乡村建设和农村人居环境改善。其中，洛阳市的洛宁县长水镇、孟津区会盟镇、嵩县车村镇3个镇入选。

日前，河南省委农村工作领导小组研究决定，命名50个镇为全省第二批“美丽小镇”，示范引领美丽乡村建设和农村人居环境改善。其中，洛阳市的洛宁县长水镇、孟津区会盟镇、嵩县车村镇3个镇入选。

乡村振兴，生态宜居是关键。近年，洛阳认真贯彻中央和省决策部署，按照“有科学的城镇规划、有完善的基础设施、有健全的公共服务、有丰富的文体活动、有便捷的政务服务、有长效的管理机制”的标准，大力实施乡村建设行动，强力推进中心镇特色镇建设，切实把乡镇建成服务农民的区域中心，涌现出了一批各具特色的“美丽小镇”，在空间承载力上为乡村振兴提供强有力的支撑。

在去年河南省公布的首批50个“美丽小镇”中，栾川县石庙镇、新安县石井镇、宜阳县莲庄镇3个镇入选。至此，洛阳省级“美丽小镇”达到6个。

3个新晋“美丽小镇”简介

洛宁县长水镇

长水镇距洛宁县城20公里，基础设施和公共服务完善，是洛宁县副中心城镇。镇区主干道全部铺设柏油，街道两侧房屋按照“简汉魏”风格高标准改造，积极推行“两次四分法”，实现生活垃圾分类收集，先后获得国家卫生镇、省级文明镇、省级园林镇、省级森林乡村等荣誉称号。