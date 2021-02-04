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点赞！洛阳高校在全国大赛上获殊荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.09 16:08

　　洛报融媒记者9日从有关部门获悉，2021年“第六届中国高校计算机大赛——团体程序设计天梯赛”全国总决赛结果近日揭晓，洛阳科技职业学院派出的3支队伍在与全国347所高校的1100支队伍同台竞技中表现抢眼，获得全国高校铜奖和河南省高校特等奖；该校两支代表队还分别包揽河南省冠、亚军以及河南省团队特等奖和一等奖，展示了洛阳学子的良好风貌。

　　据介绍，中国高校计算机大赛——团体程序设计天梯赛，是由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会和全国高等学校计算机教育研究会联合主办的全国大学生学科顶级竞赛。该赛事旨在提升在校大学生的程序设计能力，培养大学生的团队合作精神，提高大学生的综合素质，提高全国高校程序设计教学水平，促进高校程序设计相关课程的教学内容、教学方法及IT人才培养模式的改革。

　　本次比赛分为分珠峰争鼎(本科)、华山论剑(本科)、沧海竞舟(专科)3个组别，是全国第一个实行个人竞技、团队计分模式的程序设计竞赛，题量大、题目难度跨度大，也是对参赛团队综合程序设计能力的一次系统检阅。

　　洛阳科技职业学院有关负责人介绍，该校将以此次比赛为契机，深入贯彻落实《洛阳市职业教育改革发展实施方案》，在互联网+的引领下，充分结合自身优势，顺应信息产业趋势，持续加强专业建设，推进产教融合，为洛阳都市圈建设增砖添瓦。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 杨凌雯 林娜娜）
[ 责任编辑：崔利利]
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