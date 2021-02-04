重磅！洛阳发放文旅消费券和补贴奖励2000万元

今天是“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动一周年的日子，今晚8点，“古都夜八点相约洛阳城”文旅促消费活动在西工小街文旅街区启动。
今天是“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动一周年的日子，今晚8点，“古都夜八点相约洛阳城”文旅促消费活动在西工小街文旅街区启动。
今天是“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动一周年的日子，今晚8点，“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动在西工小街文旅街区启动。活动现场发布了“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动及2021年洛阳市文旅消费券发放办法。
2021年5月至8月期间，洛阳市开展“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动。计划发放文旅消费券2000万元，其中，通过“享游河洛”平台发放电子消费券800万元，通过“支付宝”平台发放电子消费券600万元，给予洛阳都市圈旅游年票补贴300万元，给予旅行社招徕游客奖补300万元，充分激发消费热情，推动文旅消费提质扩量。
千万文旅消费券全国游客均可领取，在洛使用。文旅消费券如何抢？快快收好这份攻略。
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