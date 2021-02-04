洛龙区安乐镇开展“学党史 感党恩 老兵永远跟党走”活动

今日，洛阳市洛龙区安乐镇组织该镇退役军人开展“学党史 感党恩 老兵永远跟党走”活动。
今日，洛阳市洛龙区安乐镇组织该镇退役军人开展“学党史 感党恩 老兵永远跟党走”活动。
今日，洛阳市洛龙区安乐镇组织该镇退役军人开展“学党史 感党恩 老兵永远跟党走”活动。
这些退役军人大多加入了该镇退役军人志愿者服务队，队员们积极投身抢险救灾、扶危济困等公益活动，深受群众赞誉。
活动参与者们通过参观该镇中岗村家风家训馆、重温入党誓词、聆听优秀退役军人发言等多种形式，共同感受在党的领导下祖国取得的辉煌成就。大家纷纷表示，一朝军旅情，毕生写忠诚，要永远做党最忠诚的卫士。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 苟华云 摄影报道)
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