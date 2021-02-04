洛阳这家企业入选体育产业“国家队”

洛报融媒记者今日从洛阳市体育局获悉，国家体育总局近日公示了2020年国家体育产业基地评选结果，位于宜阳县产业集聚区内的洛阳富隆特体育用品有限公司获国家体育产业示范单位命名。

洛报融媒记者今日从洛阳市体育局获悉，国家体育总局近日公示了2020年国家体育产业基地评选结果，位于宜阳县产业集聚区内的洛阳富隆特体育用品有限公司获国家体育产业示范单位命名。

作为高新技术企业，洛阳富隆特体育用品有限公司拥有28项国家专利，前端制造工序已经实现智能化生产，采用机器人操作，提高效率的同时，保证了产品的质量，不仅成为国际众多知名品牌供应商，产品行销美国、英国、法国、巴西等100多个国家和地区，自有品牌“捷佳”更是深受游泳爱好者追捧。

自国家体育产业基地开展评选以来，我省目前已成功创建国家体育产业示范基地4个、示范单位2家、示范项目1个。国家体育产业基地的创建使我省体育产业聚集效益得到突显，以更高质量的发展为我省体育产业乃至全省经济社会发展增添新动能、新活力。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 沈鸿灿 文\图）