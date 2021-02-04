涧西区华源社区举办“感恩母亲 母爱永恒”读书会活动【视频】

母亲节将至，涧西区华源社区党委举办了主题为“感恩母亲，母爱永恒”的《写给妈妈的信》读书会活动。

“时光催人老，似乎您还是昨天那个扎着两条黑油油粗辫子、腰杆笔直、干活麻利的妈妈，转眼已到耄耋之年，让我惊觉我永远精力充沛的妈妈不知不觉已经老了……”7日下午，在涧西区郑州路办事处华源社区二楼活动室里，当社区工作人员念出居民牛健伟写给妈妈的信时，老人先是惊讶，继而忍不住潸然泪下。

母亲节将至，华源社区党委举办了这场主题为“感恩母亲，母爱永恒”的《写给妈妈的信》读书会活动。

读书会在一曲“听我说，谢谢您”的歌声中开场。因为是工作日，不少社区居民要上班，便交由工作人员代为朗读了《写给妈妈的信》，牛健伟的信就是其中一封。

“我是您永远也操不完心的女儿，说来惭愧，我已年近五十，却从来没有给您写过信，更没有亲口对您说一声：妈妈我爱您！母亲节将至，提前祝您节日快乐！”牛健伟的表白，引来现场掌声一片。