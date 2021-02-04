洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区华源社区举办“感恩母亲 母爱永恒”读书会活动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.08 19:29

　　“时光催人老，似乎您还是昨天那个扎着两条黑油油粗辫子、腰杆笔直、干活麻利的妈妈，转眼已到耄耋之年，让我惊觉我永远精力充沛的妈妈不知不觉已经老了……”7日下午，在涧西区郑州路办事处华源社区二楼活动室里，当社区工作人员念出居民牛健伟写给妈妈的信时，老人先是惊讶，继而忍不住潸然泪下。

　　母亲节将至，华源社区党委举办了这场主题为“感恩母亲，母爱永恒”的《写给妈妈的信》读书会活动。

　　读书会在一曲“听我说，谢谢您”的歌声中开场。因为是工作日，不少社区居民要上班，便交由工作人员代为朗读了《写给妈妈的信》，牛健伟的信就是其中一封。

　　“我是您永远也操不完心的女儿，说来惭愧，我已年近五十，却从来没有给您写过信，更没有亲口对您说一声：妈妈我爱您！母亲节将至，提前祝您节日快乐！”牛健伟的表白，引来现场掌声一片。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市举行2021年一季度重大项目观摩...
  • 国办督查激励名单公布，洛阳有三项上...
  • 今天洛阳迎来今年首个高温日 最高气温...
  • 我省首个高通量基因测序技术实验室在...
  • 连续三年，洛阳促工业转型升级工作获...
  • 巧手绘出泥土芳香 晒晒乡村幸福颜色
  • 重一社区： 深入学党史 为民办实事
  • 洛阳启动2021年家庭医生进小区（村庄...
  • 凝心聚力 排难而进 高质量完成查纠整...
  • 未来，洛阳社区居民可实现“有困难找...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    巧手绘出泥土芳香 晒晒...
    孟津“多彩长廊”田园...
    中国一拖东方红智创空...
    手抄党章献礼建党百年
    精彩热帖

    朱樱湖拍白鹭

    醉梦

    下乡乐趣

    春天很美 夏天你好
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605