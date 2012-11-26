筑牢防疫屏障 洛阳市妇幼保健院为大学师生接种新冠疫苗

5月7日，由洛阳市妇幼保健院58名医护人员组成的新冠疫苗接种队来到洛阳理工学院，为全校学生、教职工近1.5万人进行新冠疫苗接种。

5月7日，由洛阳市妇幼保健院58名医护人员组成的新冠疫苗接种队来到洛阳理工学院，为全校学生、教职工近1.5万人进行新冠疫苗接种。

在接到为洛阳理工学院师生接种新冠疫苗的公共卫生任务后，洛阳市妇幼保健院高度重视，精心组织，从临床各科室抽调精兵强将组成接种队，提前入场进行相关准备工作。接种首日，洛阳市卫健委副主任刘龙庄，洛阳市妇幼保健院党委书记闫新、院长杨晓华、副院长赵飞亲临现场指挥协调，确保接种工作安全有序开展。

洛阳理工学院体育馆被布置成临时接种点，等候接种的同学们有序排队，等候接种。临时接种点现场分为登记、预检、健康咨询区，接种区和观察区。在登记和预检、健康咨询区内，同学们登记完个人基本信息后，医生还会详细询问同学们的健康状况，通过后就可以拿着预防接种证明，去接种区接种疫苗。

接种区共设有15组30个接种台，可同时为30名同学提供接种服务。接种前，护士会再次详细核对相关信息，接种后，所有人员要去观察区留观30分钟，没有不良反应才能离开。现场参加接种的学生从咨询到接种完成，都有医护人员和志愿者疏导、指引，全程实现闭环管理、人员单向流动，整个接种过程紧凑有序，人员操作专业规范。

按照疫情防控指挥部安排部署，洛阳理工学院的临时接种点5月7日下午接种达5000人次，预计在3天内可为全院师生完成接种。(刘冰)⑧