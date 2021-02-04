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国潮盛典圆满落幕 牡丹花城恰风华精彩不停
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.05.08 11:29

　　白日踏青赏牡丹、品文化遗产，夜观绮丽灯光秀、赏歌舞表演……带着市民和游客的依依不舍，为期一个月的“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典于日前闭幕。

　　要问今年牡丹文化节期间什么最“火”？王城公园国潮盛典必然要有一席之地。

　　由洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市城市管理局、西工区人民政府、洛阳日报报业集团、洛阳万科主办，洛阳网、王城公园承办的“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典作为第39届中国洛阳牡丹文化节“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动中一项重磅内容，自启动以来，紧扣盛唐文化主题的线上线下活动精彩纷呈，前所未有的国潮新体验引发了市民和游客的极大热情。

　　“我与王城公园的第一张合影”线上征集活动得到了大家的热情反响，洛阳网微信短短数小时留言超过300条，掀起一阵充满温情的怀旧浪潮；“梦回神都花开洛阳”的抖音话题播放量更多达13.5亿次，市民、游客纷纷拍下打卡视频参与话题。

　　线下，王城公园则一改记忆里的模样，国潮盛典紧扣神都盛唐文化主题，在园内布置起一系列精巧华美的唐风特装，通过多形态、多维度的文化展演，使游客一边欣赏盛放牡丹，转眼间又能跨越千年饱览唐风神韵，有了古今穿梭的奇特游览体验，让游客流连忘返。4月3日至5月5日活动期间，王城公园入园人数达88.29万人次，这种“昼赏牡丹夜观灯”的游园方式甚至“火”到登上了央视。

　　王城公园国潮盛典将洛阳这座十三朝古都的文化底蕴通过国风歌舞、汉服模特走秀等当下流行的方式呈现，让传统文化焕发新的活力，使游客在观光过程中一点点了解洛阳：最初惊艳于洛阳牡丹的娇艳姿容，陶醉于洛阳的历史人文景观，而后沉迷于洛阳厚重的文化底蕴。

　　此外，洛阳万科还结合当地特色元素打造出仙气可爱的“牡丹仙子”手办盲盒、未来感十足的炫酷“筋厂”等传统与潮流相互碰撞的有趣项目，丰富了洛阳文旅生态内涵，为洛阳特色城市文化品牌传播赋能，也满足了游客多元化的文旅需求，为洛阳打造“古今辉映诗和远方”的历史文化名城又增添一抹精彩的亮色。(见习记者 曲若凡)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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