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洛阳成立两个退役军人就业创业园

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.08 11:16

　　近日，我市成立两个退役军人就业创业园，分别在洛阳恒生科技园和洛阳卓阳科技园挂牌，将为全市广大退役军人就业创业提供集“就业+创业+培训”于一体的专属服务。

　　退役军人就业创业园将通过政府主导推动、园区响应支持、退役军人参与的模式，充分运用洛阳恒生科技园和洛阳卓阳科技园的优质资源，打造集“教育培训咨询中心、就业服务中心、创业孵化中心、金融服务中心、科技服务中心、产业发展中心”为一体的退役军人就业创业综合性服务平台，实现“就业+创业+培训”三位一体、互联互通、良性循环，更好地实现退役军人自身价值，助推经济社会发展。

　　随着退役军人就业创业园的成立，洛阳恒生科技园和洛阳卓阳科技园将在园区建设、管理、运营上齐发力，在退役军人就业服务、创业孵化、教育培训和产业培育等方面推出务实举措。退役军人可根据创业需求，前往就业创业园申请创业基地，享受免费注册、担保贷款、减免房租、减免税费、信息咨询、技术服务等政策和服务支持。(记者 申利超 通讯员 韩春华 李明豫)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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