孟津区朝阳镇石沟村：芍药鲜切花 铺就致富路

眼下，位于孟津区朝阳镇石沟村的高端芍药鲜切花种植基地呈现一派忙碌景象。一个个球形花蕾随风轻舞，只见工人一手轻扶花蕾，一手用剪刀将一枝娇艳欲滴的芍药剪下来。

工人在芍药鲜切花种植基地忙碌

眼下，位于孟津区朝阳镇石沟村的高端芍药鲜切花种植基地呈现一派忙碌景象。一个个球形花蕾随风轻舞，只见工人一手轻扶花蕾，一手用剪刀将一枝娇艳欲滴的芍药剪下来。

近年，芍药鲜切花市场发展迅猛。朝阳镇把芍药鲜切花作为当地发展特色农业的突破口，通过招商引资建设鲜切花生产基地，解决农民就业问题，带动当地经济发展。

在此务工的朱素娥已经是熟练工了，对切花颇有经验：“得赶在芍药花蕾成熟但尚未开放的时候进行切花，手脚必须麻利。”这是因为芍药花期很短，一旦开放既难以储存又难以运输，价值就大打折扣。

在基地冷库内，一批包装完毕的鲜切花正准备装车，这些花儿将搭乘飞机销往广州。基地负责人杨勋说：“今年所有的切花在3月就已经被预订一空了。”

销路不愁的背后，是基地对鲜切花品质的把控。杨勋介绍，基地通过铺设滴灌、安装水肥一体机、使用生物肥料等措施改良土质，确保了土壤适宜芍药生长。此外，基地工作人员还前往荷兰、以色列等国，学习鲜切花的采后处理技术，提升鲜切花品质。

芍药种植管理，需要大量人工。杨勋说：“每年用工期约10个月，从2月底一直持续到12月。去年，基地人工费用支出40多万元，高峰期每天用工约100人。”很多村民像朱素娥一样，实现了在家门口就业。

目前，该基地牡丹、芍药等鲜切花种植面积已经从最初的20亩发展到400多亩。今年，进入丰产期的芍药平均每亩切花8000枝，预计鲜切花产量可达40万枝，产值在150万元以上。未来两年内，基地鲜切花年产量将有100万到120万枝。（记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 马绍磊 文/图）