洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区朝阳镇石沟村：芍药鲜切花 铺就致富路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.08 15:06
工人在芍药鲜切花种植基地忙碌

　　眼下，位于孟津区朝阳镇石沟村的高端芍药鲜切花种植基地呈现一派忙碌景象。一个个球形花蕾随风轻舞，只见工人一手轻扶花蕾，一手用剪刀将一枝娇艳欲滴的芍药剪下来。

　　近年，芍药鲜切花市场发展迅猛。朝阳镇把芍药鲜切花作为当地发展特色农业的突破口，通过招商引资建设鲜切花生产基地，解决农民就业问题，带动当地经济发展。

　　在此务工的朱素娥已经是熟练工了，对切花颇有经验：“得赶在芍药花蕾成熟但尚未开放的时候进行切花，手脚必须麻利。”这是因为芍药花期很短，一旦开放既难以储存又难以运输，价值就大打折扣。

　　在基地冷库内，一批包装完毕的鲜切花正准备装车，这些花儿将搭乘飞机销往广州。基地负责人杨勋说：“今年所有的切花在3月就已经被预订一空了。”

　　销路不愁的背后，是基地对鲜切花品质的把控。杨勋介绍，基地通过铺设滴灌、安装水肥一体机、使用生物肥料等措施改良土质，确保了土壤适宜芍药生长。此外，基地工作人员还前往荷兰、以色列等国，学习鲜切花的采后处理技术，提升鲜切花品质。

　　芍药种植管理，需要大量人工。杨勋说：“每年用工期约10个月，从2月底一直持续到12月。去年，基地人工费用支出40多万元，高峰期每天用工约100人。”很多村民像朱素娥一样，实现了在家门口就业。

　　目前，该基地牡丹、芍药等鲜切花种植面积已经从最初的20亩发展到400多亩。今年，进入丰产期的芍药平均每亩切花8000枝，预计鲜切花产量可达40万枝，产值在150万元以上。未来两年内，基地鲜切花年产量将有100万到120万枝。（记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 马绍磊 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市举行2021年一季度重大项目观摩...
  • 国办督查激励名单公布，洛阳有三项上...
  • 涉及10余万人！洛阳高校在校生开始集...
  • 树上掉落“暗器”扎穿车顶 竟是喜鹊...
  • 中国一拖东方红智创空间落成 展示智能...
  • 赶紧报名！洛阳都市圈内四家博物馆联...
  • 全长56.1公里，伊川这条乡村旅游路美...
  • 今天洛阳迎来今年首个高温日 最高气温...
  • 8日起，51路、73路、89路公交线路有变化
  • 洛阳裕丰玻璃有限公司：引进先进设备 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    巧手绘出泥土芳香 晒晒...
    孟津“多彩长廊”田园...
    手抄党章献礼建党百年
    走进博物馆 感受古都韵味
    精彩热帖

    朱樱湖拍白鹭

    醉梦

    下乡乐趣

    春天很美 夏天你好
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605