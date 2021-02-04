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洛阳最美“转身少年”：赠人玫瑰，手留余香
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.08 10:31

　　昨日10时，在市特殊教育中心学校，一场特殊的捐款仪式正在进行：接受捐款的10名聋哑学生，来自该校6个不同年级；送出善款的同样是一名学生，他就是因在中考考场上扶起摔倒同学一起跑而被大家熟知的洛阳最美“转身少年”张蓬超。

　　“感谢阿里巴巴天天正能量公益平台对我的肯定，并为我发放了5000元奖金。虽然我的家庭不富裕，但我觉得有人比我更需要这些钱。”张蓬超说，上周领到这笔奖金后，他和妈妈商量了一下，决定把这些钱全部捐出去，其中3000元捐给市特殊教育中心学校的孩子，2000元捐给市五中的贫困学生。

　　张蓬超将想法告诉市五中校长孔祥宏后，孔祥宏非常感动：“据我所知，张蓬超的母亲很辛苦，平时靠在眼镜店打工抚养两个孩子。他们有这样的想法，我非常敬佩。”当时，他提出希望张蓬超留一部分奖金支付高中学费或买文具等，被张蓬超和妈妈苏琳雅拒绝了。

　　“虽然打工很辛苦，但周围的人对我们都很好，我们想把爱心和善意传递给更多人。”苏琳雅说，张蓬超小时候，她经常因为打工回家很晚。邻居看见张蓬超在门口等她，会让他到家里吃饭；有时就算吃完饭了，也会给张蓬超盛一碗……对于别人来说这可能是举手之劳，但在那些艰苦的日子里，这些举动温暖了她和孩子的心。

　　“从张蓬超身上，我们看到了年轻一代的责任担当、互助关爱精神，感受到了榜样的力量！”市特殊教育中心学校校长彭宏涛说，除张蓬超捐助的3000元外，学校多名党员和一名学生家长也捐出2000元善款，此次一并发放给了10名家庭贫困的聋哑学生。

　　“我在附近的幼儿园当保育老师，每个月工资1000多元，孩子爸爸肩膀受伤，没法干重活儿。我家俩孩子都有听力障碍，女儿上高一，儿子上初三。”接受捐款的家长代表谢利平说。之前她通过媒体看到张蓬超的报道后很感动，没想到这次见到了他本人。对于张蓬超的捐助，她表示非常感谢，“以后孩子走上社会，我希望他们也能像蓬超一样，用自己的力量温暖他人”。

　　对市五中贫困生的捐款仪式，将在下周一(10日)该校的升旗仪式上举行。(首席记者 焦琳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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