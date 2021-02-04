今天洛阳迎来今年首个高温日 最高气温37℃ 请注意防晒

昨天天气较热，风力较大，夏天真的要来了。河南省气象服务中心预计，今天，河南多地迎来今年首个高温日，最高气温超过35℃。未来三天，全省干燥多风、晴朗少雨，外出防晒、补水、防暑，一个也不能少。

昨天天气较热，风力较大，夏天真的要来了。

河南省气象服务中心预计，今天，河南多地迎来今年首个高温日，最高气温超过35℃。未来三天，全省干燥多风、晴朗少雨，外出防晒、补水、防暑，一个也不能少。

我市今天也迎来今年首个高温日。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受高空西北气流控制，预计今天多云转晴天，偏西风转偏南风3级到4级，气温14℃到37℃；明天晴天到多云，偏南风3级左右，气温15℃到35℃。

需要提醒的是，今天白天紫外线强度最高为4级，强度较强。强烈的紫外线对皮肤和眼睛都可能造成损伤，皮肤被紫外线照射后，会出现一系列不适症状，包括肤色变黑、皮肤干痛等。那么，我们该如何防晒？

首先，要涂抹防晒霜。要时刻注意防晒，即使是在阴天和室内，紫外线都是存在的，尤其是对紫外线过敏或有日光性皮炎的患者，更要做好防晒措施。出门前半个小时在皮肤裸露部分涂抹防晒霜，如果是去户外运动或自身出汗较多，要选择具有防水防汗功效的防晒霜，同时还要记得隔几个小时补涂一次。

其次，做好物理防晒。可以通过戴帽子、打遮阳伞、穿防晒衣等物理方式进行全方位防晒，这样可避免皮肤被长时间高强度暴晒。

再次，戴防紫外线的眼镜，做好眼睛防护。外出尽量避开上午10点到下午3点紫外线最强的时段。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)