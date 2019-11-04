洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

连续三年，洛阳促工业转型升级工作获国务院表彰！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报客户端 2021.05.08 09:41

　　5月7日，《国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》下发，洛阳市先后获得第20项促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显的地方和第22项老工业基地调整改造力度较大，支持传统产业改造、培育新产业新业态新模式、承接产业转移和产业合作等工作成效突出的地方两项国家级荣誉。在这两项督查激励中，全国共有19个市(州)上榜，洛阳市为我省唯一上榜城市。尤其是第20项，这也是洛阳连续第三年获此殊荣。

　　近年来，洛阳认真落实黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，抢抓加快副中心建设和洛阳都市圈建设机遇，奋力挺起制造业这个脊梁。洛阳市委常委会、书记专题会进行研究部署，大力实施转型发展、创新发展、融合发展、绿色发展、开放发展“五大攻坚行动”，完善产业、创新、人才、金融等政策支撑体系，推动格力、银隆、凯盛“新洛玻”等重大项目落地实施，提升产业基础能力和产业链现代化水平，在制造业高质量发展上奋勇争先、建设全国先进制造业基地。

洛阳将加快推动炼化一体化发展，加快实施洛阳石化百万吨乙烯项目

　　在发展目标上，洛阳以构建“七新五强五特”现代产业体系为牵引，加快实现制造业规模超万亿；在推进措施上，坚持培育壮大新兴产业与改造提升传统产业“双轮驱动”发展，全力打好“产业、企业、园区、项目”组合拳；在产业布局上，形成“6+3+X”产业园区梯次发展格局，推动产业集群发展。“十三五”以来，全市制造业增加值年均增长10%。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 5月10日起，玄武门大街、新街部分路段...
  • 洛阳市举行2021年一季度重大项目观摩...
  • 开元湖音乐喷泉表演时间有变
  • 明日起，芳华路部分路段围挡施工
  • 涉及10余万人！洛阳高校在校生开始集...
  • 树上掉落“暗器”扎穿车顶 竟是喜鹊...
  • 赶紧报名！洛阳都市圈内四家博物馆联...
  • 8日起，51路、73路、89路公交线路有变化
  • 全长56.1公里，伊川这条乡村旅游路美...
  • 国办督查激励名单公布，洛阳有三项上...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    朱樱湖拍白鹭

    醉梦

    下乡乐趣

    春天很美 夏天你好
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605