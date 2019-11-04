连续三年，洛阳促工业转型升级工作获国务院表彰！

5月7日，《国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》下发，洛阳市先后获得第20项促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显的地方和第22项老工业基地调整改造力度较大，支持传统产业改造、培育新产业新业态新模式、承接产业转移和产业合作等工作成效突出的地方两项国家级荣誉。

5月7日，《国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》下发，洛阳市先后获得第20项促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显的地方和第22项老工业基地调整改造力度较大，支持传统产业改造、培育新产业新业态新模式、承接产业转移和产业合作等工作成效突出的地方两项国家级荣誉。在这两项督查激励中，全国共有19个市(州)上榜，洛阳市为我省唯一上榜城市。尤其是第20项，这也是洛阳连续第三年获此殊荣。

近年来，洛阳认真落实黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，抢抓加快副中心建设和洛阳都市圈建设机遇，奋力挺起制造业这个脊梁。洛阳市委常委会、书记专题会进行研究部署，大力实施转型发展、创新发展、融合发展、绿色发展、开放发展“五大攻坚行动”，完善产业、创新、人才、金融等政策支撑体系，推动格力、银隆、凯盛“新洛玻”等重大项目落地实施，提升产业基础能力和产业链现代化水平，在制造业高质量发展上奋勇争先、建设全国先进制造业基地。

洛阳将加快推动炼化一体化发展，加快实施洛阳石化百万吨乙烯项目

在发展目标上，洛阳以构建“七新五强五特”现代产业体系为牵引，加快实现制造业规模超万亿；在推进措施上，坚持培育壮大新兴产业与改造提升传统产业“双轮驱动”发展，全力打好“产业、企业、园区、项目”组合拳；在产业布局上，形成“6+3+X”产业园区梯次发展格局，推动产业集群发展。“十三五”以来，全市制造业增加值年均增长10%。