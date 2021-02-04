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未来，洛阳社区居民可实现“有困难找社工”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.08 10:06

　　昨日，记者从市民政局获悉，我市首家街道社会工作服务站(简称社工站)近日挂牌成立。我市今年开展社工服务试点工作，高新区、龙门园区、伊滨区至少建成1个乡镇(街道)社工站，其余县(区)至少建成2个。

　　我市首家街道社会工作服务站挂牌成立

　　瀍河区五股路街道社会工作服务站是我市成立的首家街道社工站，位于瀍河区五股路与北盟路交叉口西南角。

　　昨日，记者来到该社工站看到，社工站位于两层小楼上，室内面积约200平方米，设有阅览区、文艺活动室、书画室、心理咨询室、李延风宣讲工作室等。

社区居民在老师带领下学习剪纸

　　在位于一楼的文艺活动室，几名社区居民正在老师的带领下学习剪纸。“社工站的服务很贴心，我和老姐妹都愿意来这里参加文体活动。”社区居民李女士说。

　　“五股路街道社工站是在瀍河区民政局和五股路街道党工委的指导和支持下，依托五股路街道邻里中心建设而成的。”社工站运营方洛阳市欣和社会工作服务中心负责人牛国梁说，目前向该社工站派驻项目社工2名，实习社工1名，项目督导1名。

　　牛国梁介绍，五股路街道社工站以社区居民、困境儿童、老年人、困难家庭为主要服务对象，在服务过程中，社工通过与街道、社区、学校、家庭及养老机构、教育机构等进行合作，链接资源为服务对象提供专业性、创新性的服务内容，主要提供儿童青少年服务和老年人服务。

　　记者从瀍河区民政局了解到，目前，瀍河区已成立第二家街道社工站，位于瀍河区东关街道通巷社区，室内面积100多平方米。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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