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彭店寨：日寇投毒 英烈殉难
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.08 09:11
日寇投毒洞原洞口

　　伊滨区庞村镇彭店寨村有一个日寇投毒洞。说起这个投毒洞，就要讲到王仲伟和他领导的游击队。

　　王仲伟，彭店寨村人，十多岁从军。1943年，他在家乡组织抗日护村联防队，后接受八路军豫西抗日独立支队领导。王仲伟领导的这支地方武装在共产党的领导下，数次粉碎日寇扫荡计划，守护了一方百姓。

　　1945年1月11日凌晨，日伪军将彭店寨村团团围住，目标就是王仲伟和他领导的游击队。考虑到敌我力量悬殊，王仲伟和游击队队员到村子里的地洞暂避，但敌人在长时间搜查后发现了地洞口。

　　为了诱降，日寇给王仲伟写信允诺封官，并强迫王仲伟的哥哥下地洞送信。王仲伟见信后说：“我宁死也不投降！”随即把信撕毁。日寇不见回信，又逼王仲伟的侄子下地洞送信。王仲伟大怒说：“我是中国人，死是中国鬼，决不屈膝投降！”游击队队员们异口同声说：“死就死在一起，决不投降。”

　　日寇眼看诱降无望，便向洞内投放了两颗毒气弹，把点燃的一堆柴草填进去，又用两条浸湿的被子盖住洞口并压上厚厚的土层将洞口封死。

　　这一惨案中唯一幸存的游击队队员王宗佑回忆，王仲伟见队员们纷纷倒下，自知没有生还希望便开枪自杀。而王宗佑被毒气熏晕后，正好倒在一个与外面相连的老鼠洞旁，这才保住了性命。

　　日伪军撤离后，村民立刻展开救援，然而地道中的20多人，除了王宗佑，其余人全部罹难，包括王仲伟的哥哥和侄子。

　　2001年，人们在当时因救人而开挖的新洞口处，立下“彭店寨抗日英烈纪念碑”，并将这一地洞命名为日寇投毒洞。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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