重一社区： 深入学党史 为民办实事

近日，在涧西区重庆路一社区新落成的党建广场上，矿新村小区第一党支部成员一边与居民一起绣“社区老百姓永远跟党走”主题的迎接建党百年十字绣作品，一边征集居民对社区工作的意见。
近日，在涧西区重庆路一社区新落成的党建广场上，矿新村小区第一党支部成员一边与居民一起绣“社区老百姓永远跟党走”主题的迎接建党百年十字绣作品，一边征集居民对社区工作的意见。
近日，在涧西区重庆路一社区新落成的党建广场上，矿新村小区第一党支部成员一边与居民一起绣“社区老百姓永远跟党走”主题的迎接建党百年十字绣作品，一边征集居民对社区工作的意见。
自党史学习教育开展以来，重庆路一社区党委将党史学习教育与实际工作深度结合，在各居民小区开设了流动的居民心愿收集墙，对居民反映的意见进行认真梳理归纳，组织社区党员志愿者服务队上门为居民开展服务，把党史学习教育成果有效转化为为民服务办实事的动力。(记者 潘郁 摄)
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