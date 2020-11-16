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我省首个高通量基因测序技术实验室在洛开建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.08 08:38

　　近日，由洛阳生命科技园孵化企业立项建设的高通量基因测序技术实验室成功备案，并在洛阳生命科技园开建。这是我省首个高通量测序专业机构。

　　高通量基因测序技术实验室也叫NGS实验室，是以高通量基因测序技术为检测手段，进而完成临床疾病筛查、诊断或辅助诊断、肿瘤基因突变检测等项目。

　　NGS技术是前沿基因技术，实用价值高，临床需求量大。对于肿瘤中晚期患者来说，基因检测提供的精准用药指导至关重要，也让越来越多的肿瘤患者、罕见病患者获益。因此，它又有“疾病精准诊疗基石”之称。

　　据悉，该高通量基因测序技术实验室由洛阳生命科技园孵化企业启晨生物科技(洛阳)有限公司立项建设。实验室按照国际临床基因检测实验室标准搭建，总面积约5000平方米，总投资3000万元。

　　启晨生物科技(洛阳)有限公司负责人介绍，实验室建成后将形成基于高通量基因测序技术与生物信息分析的ctDNA精准检测体系，实现对肿瘤无创、准确、动态的基因分析，为临床提供精准用药、疗效监测、术后复发监测、风险预测和早期检测等服务。

　　我市多家医院的肿瘤科、放疗科负责人介绍，目前，临床高通量基因测序多通过以第三方检测机构为主的LDT外送检测服务方式开展，检测实验室集中在北上广等城市，洛阳NGS实验室投用将更加快速、更高质量地为患者和医生提供用药指导报告，“对患者来说，早一分钟拿到用药指导报告，就多一分钟治疗的希望”。

　　我市开建的NGS实验室将填补省内高通量测序专业机构的空白，结束河南肿瘤及相关病例外送检测的历史，夯实“健康洛阳”建设的“四梁八柱”，推动“健康洛阳”建设提速提质。(记者 郭学锋)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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