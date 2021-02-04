8日起，51路、73路、89路公交线路有变化

今日，记者从市公交集团获悉，8日起，51路临时调整线路，73路、89路恢复原线运营。

今日，记者从市公交集团获悉，8日起，51路临时调整线路，73路、89路恢复原线运营。

因芳华路电力铁塔拆除，芳华路的衡山路口(不含)至周山大道口(不含)段将围挡施工，从8日至14日，51路将临时调整线路，从谷水西发车，沿现运营线路至建设路衡山路口后，改走建设路、周山大道、邙岭大道恢复原线；回程与去程运营线路一致。线路调整后，取消衡山路建设路口站、衡山路站、衡山路芳华路口南站、芳华路衡山路口东站、芳华路电厂路口站的停靠，新途经道路的公交站点都正常停靠。

另外，因西花坛高架桥和原310国道(党湾至瀍涧大道)路段及厚载门街南延打通工程G208国道(龙门西山道路局部)均已具备公交车通行条件，8日起，73路和89路将恢复以上路段的运营。(洛报融媒记者冯莹雅 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲)