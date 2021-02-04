女孩右脚卡进电动车轮 消防救援队员巧妙取出【视频】

5月5日中午，涧西区郑州路与西苑路口，一名小女孩的右脚被卡在电动车后轮里，情况紧急。
5月5日中午，涧西区郑州路与西苑路口，一名小女孩的右脚被卡在电动车后轮里，情况紧急。
5月5日中午，涧西区郑州路与西苑路口，一名小女孩的右脚被卡在电动车后轮里，情况紧急。涧西区消防救援大队接报警后赶赴现场。
消防救援队员到达现场后发现，小女孩正被母亲抱着，坐在电动车后座上，她的右脚被卡在电动车后座下方的轮子与钢铁架之间。小女孩一边号啕大哭，一边挣扎。
由于女孩右脚被卡得特别紧，无法活动，消防救援队员先将电动车后轮的气放掉，让女孩右脚有一些活动的空间。
接着，消防救援队员利用液压扩张器对电动车支架进行扩张。女孩右脚被卡位置缝隙较小，消防救援队员经过多次尝试，终于用扩张器成功撑顶出一条缝隙。随后，女孩的右脚从电动车车轮中取出，幸无大碍。
消防救援队员听女孩的母亲说，事发前，她正骑着电动车带孩子去玩，突然听到坐在后座上的女孩大哭起来，她立马停车查看，发现孩子的右脚卡在了后轮。她多次想方设法都没能把孩子的脚取出后，便拨打了119求助。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 丁松 文/图/视频)
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