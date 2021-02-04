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树上掉落“暗器”扎穿车顶 竟是喜鹊筑巢所用钢筋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.07 20:04
受访者供图 

　　今日，看着小区树上的鹊巢不见了，市民徐女士心里放松许多。这个鹊巢是弃巢，里面含有钢筋，前几天刮风掉下来一根，将她家的车棚顶扎穿。为避免伤人，社区和小区物业协调将弃巢清理。鸟类专家说，喜鹊是“高级建筑师”，会用钢筋等来加固鸟巢。

　　徐女士家住涧西区联盟路31号院，她家楼下有一棵法桐树，树下划有几个停车位，平时经常将自家的电动三轮车停在树下。前几天，她去骑车时吓了一跳，车棚顶上竟插着一根长约0.3米的焊条，焊条已将车顶扎穿。

　　“树上有一个喜鹊的巢，焊条正是筑巢的材料，之前掉下来过。”徐女士说，这个鹊巢是弃巢，前几天刮风将焊条刮落，掉在车棚上。旁边有个老年活动，经常有人从树下经过，她担心今后还会有类似焊条的“暗器”掉落伤住人，后果不堪设想，遂将情况告知小区物业和所属的涧西区南昌路办事处江西社区。

　　6日下午，社区和小区物业协调来一辆工程车，将工人送上去捣掉鹊巢。“掉下来好多钢条，有好几斤重。”徐女士说。

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[ 责任编辑：潘亮]
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