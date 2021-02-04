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全长56.1公里，伊川这条乡村旅游路美不胜收【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.07 20:03


　　一条乡村旅游路，串起沿线风光和群众的致富梦想。日前，我市发布首批10条最美乡村旅游路，伊川县“伊阙古关——亲近圣贤之旅”旅游路入选。

　　“伊阙古关——亲近圣贤之旅”旅游路全长56.1公里，开车从洛栾高速伊川西收费站下站，沿郭杜线一路向前，全国重点文物保护单位二程文化园和新晋网红打卡地龙凤山古镇分布在两侧，是追思先贤、研学旅游、休闲观光的好去处。

　　继续前行，汽车开上洛驻线，平坦的柏油路两旁，雪松密植、鸢尾花开，田园风光无限。进入鸦岭镇，老远就能看到“岭上硒薯之乡”6个大字，这里地处中原富硒地带，有豫西“红薯第一乡”之称，种植的富硒红薯口感软糯香甜，不仅是带动当地农民致富的“金疙瘩”，且成为我市优秀农产品的一张名片。截至去年，鸦岭镇种植“岭上硒薯”面积已达2.5万亩，年综合产值超过1.1亿元。

　　“以前只有水泥路通到村里，有外地批发商来收红薯，车却开不到地头，大家得用农用车把红薯一趟趟往外拉。”当地村民亓战坡说，这几年，家门口的路越修越宽，新鲜红薯从地里收上来，拉到路边就能直接装上外地来的大货车，老百姓不仅出门更方便了，日子也越过越红火。

　　在鸦张线上，一组“四好农村路”文化宣传牌设在路口，依地势修建的景观带高低错落。路边白杨成排、绿树成荫，炙热的阳光被高大的树冠遮住，清风拂来，树叶哗哗作响，让人心旷神怡。

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[ 责任编辑：潘亮]
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