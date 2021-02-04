本月起，执业药师注册等多项业务洛阳就能办理

执业药师注册，化妆品生产许可，第二、三类医疗器械生产企业许可……本月起，市民办理这些业务不用再跑到郑州了，在洛阳就能申请办理，省时省事。

执业药师注册，化妆品生产许可，第二、三类医疗器械生产企业许可……本月起，市民办理这些业务不用再跑到郑州了，在洛阳就能申请办理，省时省事。7日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，省市场监管局、省药品监管局以委托或直接下放的方式，向洛阳下放23项省级经济社会管理权限。

下放省级权限既是进一步深化“放管服”改革、转变政府职能、赋予地方更大改革发展自主权的重要举措，也有助于更好发挥洛阳副中心城市辐射作用，带动全省经济社会高质量发展。

本次下放洛阳的23项省级权限涉及市场监管、药品监管重点领域，分为审批类和监管类两种权限，其中审批类涉及核准、许可、注册等20项；监管类涉及调查、检查、处罚等3项权限。

其中，审批类事项包括执业药师注册，第二、三类医疗器械生产企业许可，化妆品生产许可等；监管类事项包括组织特种设备事故调查，化妆品生产许可后的检查和处罚，第二、三类医疗器械生产企业的检查和处罚。

据悉，目前23项省级权限已经全部承接到位。其中，执业药师注册等19项审批类事项均已具备办理条件，申请人到位于市民之家5楼的市市场监管局服务窗口咨询办理即可。