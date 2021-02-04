300场！洛阳市妇联家庭教育公益巡讲启动啦

“家长们真正了解我们的孩子吗？”“为什么我们家长说的孩子却不听呢？”……

“家长们真正了解我们的孩子吗？”“为什么我们家长说的孩子却不听呢？”……

今日下午，一堂妙趣横生的家庭教育讲座在北京第二实验小学洛阳分校美茵校区精彩开讲。

洛阳市妇女儿童教育研究会会长张巧玲以《做最好的家长》为题，从真爱引领、为人父母的四个层次、时间管理等方面进行了深入浅出的讲述，令现场近400名家长受益匪浅，现场不时响起阵阵掌声。

这场讲座拉开了洛阳市妇联家庭教育公益巡讲的序幕。

为深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭，注重家教，注重家风”的重要指示精神，进一步深化“家庭教育暖心公益行动”，推进家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥重要基础作用，引领广大青少年扣好人生第一粒扣子，洛阳市妇联将在全市开展2021年度“家长成长行动”家庭教育公益巡讲。