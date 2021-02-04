洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

300场！洛阳市妇联家庭教育公益巡讲启动啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.07 18:27

　　“家长们真正了解我们的孩子吗？”“为什么我们家长说的孩子却不听呢？”……

　　今日下午，一堂妙趣横生的家庭教育讲座在北京第二实验小学洛阳分校美茵校区精彩开讲。

　　洛阳市妇女儿童教育研究会会长张巧玲以《做最好的家长》为题，从真爱引领、为人父母的四个层次、时间管理等方面进行了深入浅出的讲述，令现场近400名家长受益匪浅，现场不时响起阵阵掌声。

　　这场讲座拉开了洛阳市妇联家庭教育公益巡讲的序幕。

　　为深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭，注重家教，注重家风”的重要指示精神，进一步深化“家庭教育暖心公益行动”，推进家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥重要基础作用，引领广大青少年扣好人生第一粒扣子，洛阳市妇联将在全市开展2021年度“家长成长行动”家庭教育公益巡讲。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 到2022年年底，洛阳符合创建标准的县...
  • 今年一季度洛阳工业高质量发展稳健开局
  • 洛阳：擦亮国际文化旅游名城金质名片
  • 洛阳考生注意！符合条件的七大类考生...
  • 5月10日起，玄武门大街、新街部分路段...
  • 今天洛阳浮尘或扬沙天气继续 外出请做...
  • 开元湖音乐喷泉表演时间有变
  • 动产和权利担保统一登记业务在洛阳已...
  • 涧西区广文路社区：积极为民办实事 开...
  • “百姓看变化 永远跟党走”系列活动圆...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    朱樱湖拍白鹭

    醉梦

    下乡乐趣

    春天很美 夏天你好
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605