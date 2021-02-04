洛阳小伙刘家琛好样的！深夜狂奔数十米后跳伊河救人【视频】

这两天，一名年轻男子跳入伊河救起轻生女孩的短视频迅速“刷爆”网络。





这两天，一名年轻男子跳入伊河救起轻生女孩的短视频迅速“刷爆”网络。5月7日，我们辗转找到了救人者，他是伊电集团职工刘家琛。

5月5日晚上十点多，家住伊川县城一小区的刘家琛和未婚妻到伊河边散步。其间，刘家琛看到离自己约50米处，有一群初中生模样的孩子在河边玩，不一会儿其中一名女孩背朝河面躺向河里。

“我以为她在玩耍呢，但过了约一分钟，我看她在水中一上一下像是在挣扎，且离岸边越来越远。”刘家琛说，意识到情况不妙，他呼喊着“有人跳河”朝事发地狂奔而去，钓友们见状紧随其后。跑到岸边，他一个鱼跃跳入河中，迅速游到女孩处游去。

“当时，女孩已经严重体力不支，但她仍试图挣脱开。”刘家琛说，他用双臂紧扣住女孩腰部，让她的头露出水面，而后奋力将人拉向岸边，整个过程也就两三分钟。

此时，刘家琛的未婚妻也赶到了岸边。“说实话，那会儿我感到体力有点吃不消，我的未婚妻见状跳到水里，和我一起把女孩拖上岸。”刘家琛说，因施救及时，跳河女孩只是呛了几口水，并无生命危险。

在刘家琛救人过程中，有目击者拨打了110。几分钟后，伊川县公安局巡特警大队民警和辖区城关派出所民警方伟等人相继赶到现场。由于女孩不太配合，民警根据女孩同行者提供的信息联系上她的家人。

“事发水域水深近4米，要不是遇到这位热心小伙，后果不堪设想。”方伟说，让在场人动容的是，见轻生女孩安好，救人者打算悄悄离开，他们拦下对方想留下姓名，但被婉言回绝。