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看直播 找工作! 5月11日，洛阳民企招聘会线上线下同步举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.07 16:54

　　近期想找工作的朋友看过来！5月11日9时至12时，“2021年洛阳市民营企业专场招聘会”将在洛阳市人力资源市场(新区会展中心)举行。职位多多，不要错过哦！

　　为进一步帮助高校毕业生、退役军人、登记失业人员等重点群体就业，充分发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市教育局、洛阳市退役军人事务局、洛阳市总工会、洛阳市妇女联合会、洛阳市工商联联合举办此次招聘会。

　　此次招聘会采取线上线下同步进行的方式，无法到现场的求职者可以通过微信小程序“洛阳就业”观看现场直播。如果您在观看直播中发现有意向职位，可以通过直播系统投递简历，您的个人简历信息将留存于洛阳市人力资源和公共就业服务中心人才数据库，供用人单位选择。

　　此次招聘会还将通过洛阳网抖音、洛阳网快手、洛阳网微信等平台视频直播，敬请关注。(记者 郭瑛 通讯员 叶红)⑧
[ 责任编辑：赵彤彤]
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