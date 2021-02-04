明日起，芳华路部分路段围挡施工

今日，记者从市交警支队获悉，接洛阳供电公司通知，芳华路电力铁塔拆除工程将于5月8日起围挡施工。5月8日至5月14日每天8时30分至18时，芳华路的衡山路口(不含)至华山路口(不含)段围挡施工。
今日，记者从市交警支队获悉，接洛阳供电公司通知，芳华路电力铁塔拆除工程将于5月8日起围挡施工。5月8日至5月14日每天8时30分至18时，芳华路的衡山路口(不含)至华山路口(不含)段围挡施工。
今日，记者从市交警支队获悉，接洛阳供电公司通知，芳华路电力铁塔拆除工程将于5月8日起围挡施工。5月8日至5月14日每天8时30分至18时，芳华路的衡山路口(不含)至华山路口(不含)段围挡施工。
围挡施工后，芳华路的衡山路至华山路段东西方向断行。由东向西拟经芳华路前往一拖或中信重工的车辆，可从芳华路～华山路～建设路往返绕行。由瀍涧大道前往一拖或中信重工的车辆，可从瀍涧大道～华山路～建设路往返绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
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