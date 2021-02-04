5月10日起，玄武门大街、新街部分路段围挡施工

今日，记者从市交警支队获悉，接市住建局通知，玄武门大街建设工程将于5月10日起进行第一期围挡。5月10日22时至12月31日，玄武门大街的的平等街口(不含)至新街段、新街(南新安街)的九龙台花坛南北各500米路段围挡施工。

今日，记者从市交警支队获悉，接市住建局通知，玄武门大街建设工程将于5月10日起进行第一期围挡。5月10日22时至12月31日，玄武门大街的的平等街口(不含)至新街段、新街(南新安街)的九龙台花坛南北各500米路段围挡施工。

围挡施工后，玄武门大街围挡区间东西方向仅保留一条车道，只允许由东向西通行。新街(南新安街)围挡主车道，过往车辆可从两侧保通路通行。新街(南新安街)围挡区间保通路禁止一切车辆停放，确保道路畅通。

届时，玄武门大街围挡区域内小区的车辆，可从玄武门大街北侧保通路由东向西出行；返回的车辆一律从新街(南新安街)由东向西返回。新街(南新安街)沿线小区、单位的车辆，可从新街(南新安街)两侧保通路正常出行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)