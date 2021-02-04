“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛报名正式开始！

2021年是中国共产党成立一百周年，洛阳广播电视台重磅推出“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛，此次大赛将特别围绕“红色经典、优秀课文、名篇朗诵”等三个方向进行比赛，最终获胜选手将有机会与洛阳广播电视台主持人一起参与“童心向党”诗歌朗诵会的演出。

2021年是中国共产党成立一百周年，洛阳广播电视台重磅推出“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛，此次大赛将特别围绕“红色经典、优秀课文、名篇朗诵”等三个方向进行比赛，最终获胜选手将有机会与洛阳广播电视台主持人一起参与“童心向党”诗歌朗诵会的演出。 2021年是中国共产党成立一百周年，洛阳广播电视台重磅推出“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛，此次大赛将特别围绕“红色经典、优秀课文、名篇朗诵”等三个方向进行比赛，最终获胜选手将有机会与洛阳广播电视台主持人一起参与“童心向党”诗歌朗诵会的演出。 正规的平台 专业的赛前辅导 快来了解一下详情吧！ 01 活动名称 我与主播一起读 青少儿朗诵大赛 02 组织机构 主办单位 洛阳广播电视台 承办单位 洛阳广播电视台大型活动部 洛阳广电演艺中心 中国视协青少儿播音主持艺术考级豫西北办公室 协办单位 洛阳市图书馆 洛阳市新华书店 洛阳市科技馆 洛阳师范学院 洛阳理工学院 洛阳乐口才语商学院 偃师贝贝口才培训中心 宜阳艺航口才培训学校 新安县超级宝贝语商学院 孟津快乐语言明星校 伊川巧口才语商 [3] 下一页 尾页 [1] [2]