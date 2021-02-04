“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛报名正式开始！

2021年是中国共产党成立一百周年，洛阳广播电视台重磅推出“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛，此次大赛将特别围绕“红色经典、优秀课文、名篇朗诵”等三个方向进行比赛，最终获胜选手将有机会与洛阳广播电视台主持人一起参与“童心向党”诗歌朗诵会的演出。
2021年是中国共产党成立一百周年，洛阳广播电视台重磅推出“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛，此次大赛将特别围绕“红色经典、优秀课文、名篇朗诵”等三个方向进行比赛，最终获胜选手将有机会与洛阳广播电视台主持人一起参与“童心向党”诗歌朗诵会的演出。
2021年是中国共产党成立一百周年，洛阳广播电视台重磅推出“我与主播一起读”青少儿朗诵大赛，此次大赛将特别围绕“红色经典、优秀课文、名篇朗诵”等三个方向进行比赛，最终获胜选手将有机会与洛阳广播电视台主持人一起参与“童心向党”诗歌朗诵会的演出。
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快来了解一下详情吧！
01 活动名称
我与主播一起读
青少儿朗诵大赛
02 组织机构
主办单位
洛阳广播电视台
承办单位
洛阳广播电视台大型活动部
洛阳广电演艺中心
中国视协青少儿播音主持艺术考级豫西北办公室
协办单位
洛阳市图书馆
洛阳市新华书店
洛阳市科技馆
洛阳师范学院
洛阳理工学院
洛阳乐口才语商学院
偃师贝贝口才培训中心
宜阳艺航口才培训学校
新安县超级宝贝语商学院
孟津快乐语言明星校
伊川巧口才语商
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