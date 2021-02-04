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洛阳将举办民营企业招聘会暨格力电器(洛阳)专场招聘会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.07 11:33

　　又一场大型招聘会要来啦！洛报融媒记者6日从市人力资源和公共就业服务中心获悉，为充分发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，帮助重点群体就业，5月11日9时到12时，我市将举办民营企业招聘会暨格力电器(洛阳)专场招聘会。

　　此次招聘活动由市人社局、市总工会、市教育局、市退役军人事务局、市妇联、市工商联主办，市人力资源和公共就业服务中心承办，主题是“‘职’在民企，‘就’有未来”，地点在市会展中心人力资源市场招聘大厅。

　　市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，此次招聘活动将采取“线上+线下”的方式进行，除了现场招聘，还将通过“洛阳就业”微信小程序进行网络直播带岗，帮助用人单位和求职者精准对接。

　　目前，已有不少用人单位报名，比如格力电器(洛阳)有限公司，该公司位于高新区，是格力在全球布局的第十三个空调生产基地，此次将提供500个就业岗位，包括装配工、操作工、钎焊工、叉车司机等，转正后月工资在4500元至8000元不等。

　　即日起，有意向的民营企业等各类用人单位请登录洛阳就业网洛阳人才网报名，参加招聘会不收取任何费用。求职者也可登录这两个网站实时查询招聘岗位信息，欢迎高校毕业生、退役军人、各类技能型人才、脱贫劳动力、登记失业人员、农民工等求职群体参加。

　　此外，由于疫情防控需要，市人力资源市场的招聘现场只开放单号展位65个，所有参会人员须携带身份证、出示健康码和行程码方可进入。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 李培博 叶红)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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