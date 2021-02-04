“五一”过后，西泰山杜鹃依然娇艳

在“五一”期间，西泰山迎来了客流高峰，游客达到了两万人次。“五一”后的西泰山虽然没有喧闹的人群，但空气更加清新，农家宾馆经济实惠。随着游客的减少，更适合市民休闲娱乐和度假。

在“五一”期间，西泰山迎来了客流高峰，游客达到了两万人次。“五一”后的西泰山虽然没有喧闹的人群，但空气更加清新，农家宾馆经济实惠。随着游客的减少，更适合市民休闲娱乐和度假。

据景区负责人介绍，因气候较凉，杜鹃花可以盛开到五月中旬。带上家人和朋友，避开市区的嘈杂和烦恼，到西泰山去耍吧，这里伸开双臂，欢迎大家的到来！(记者 高均海 通讯员 周建军)