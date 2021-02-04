发现洛阳地铁之美！“阳光杯”地铁站摄影大赛邀您分享美好

当风驰电掣的地铁向着市民呼啸而来，洛阳这座古都在城市发展的道路上又迈进了一步。

当风驰电掣的地铁向着市民呼啸而来，洛阳这座古都在城市发展的道路上又迈进了一步。

转眼间，洛阳地铁1号线已经开通一个多月，市民的日常出行因地铁而变得高效、快速、环保，8座结合站点附近的历史文化元素装修的特色地铁站，展现出古典与时尚和谐交融的特殊风貌，更是被大家津津乐道，一度成为热门“打卡地”。

除了地铁站内别致的特色装修，你是否留意过地铁站其他“美景”？这可能是家人间的温馨互动，可能是友人间的逗趣打闹，也可能是陌生人的温暖帮助……

由洛阳网主办，洛阳阳光医院支持的古韵新风·大美洛阳“阳光杯”洛阳最美地铁站摄影大赛将于5月11日正式启动，邀您发现地铁站内的更多“美景”！

“洛阳这座城市近年来一直在高速发展，同时也注重保护城市的历史文化底蕴，我们希望通过举办‘阳光杯’洛阳最美地铁站摄影大赛来展示洛阳古今交融的城市风采。”洛阳阳光医院院长周新说，“另一方面，‘阳光杯’代表了温暖和关怀的态度，也与我院的宗旨一致，希望以地铁摄影大赛为契机，让大家更加关注生活中的美好，哪怕只是在地铁这个小空间，也有温暖的故事时刻在发生。”

不一定是昂贵的摄影装备，不一定是专业的拍摄水平，用眼睛发现地铁之美、生活之美，捕捉触动心灵的一刻，您随手拍摄的就是“大片”！“阳光杯”洛阳最美地铁站摄影大赛期待您的参与！(见习记者 曲若凡)