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动产和权利担保统一登记业务在洛阳已正常开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.07 09:16

　　自今年1月1日起，全国范围内实施动产和权利担保统一登记，标志着我国动产和权利担保统一登记制度正式建立。记者近日从中国人民银行洛阳市中心支行获悉，我市相关登记业务已正常开展。

　　中国人民银行洛阳市中心支行相关负责人介绍，动产和权利担保进行统一登记和查询，是从制度上解决中小微企业融资难融资贵问题的重要举措，有助于金融机构全面掌握企业动产和相关权利信息，增强给企业担保融资的意愿，促进金融更好服务实体经济特别是中小微企业。

　　纳入动产和权利担保统一登记范围的担保类型有七个：生产设备、原材料、半成品、产品抵押，应收账款质押，存款单、仓单、提单质押，融资租赁，保理，所有权保留，其他可以登记的动产和权利担保，但机动车抵押、船舶抵押、航空器抵押、债券质押、基金份额质押、股权质押、知识产权中的财产权质押除外。

　　记者了解到，动产融资统一登记公示系统的网址为https://www.zhongdengwang.org.cn。动产和权利担保统一登记，由当事人登录系统自主办理，并对登记内容的真实性、完整性和合法性负责，登记机构不对登记内容进行实质性审查；在系统查询动产质押信息时，仅需录入担保人名称或个人身份证号，即可查得担保人在系统中所有符合查询条件且正在公示的登记信息。

　　需要提醒的是，在办理登记和查询业务前，当事人应先在统一登记系统在线注册为常用户，并携带系统提示资料前往中国人民银行征信管理部门进行现场身份验证。如果您在办理动产和权利担保统一登记和查询业务中有什么疑问，可以致电400-810-8866(征信中心客服)或0379-63303359咨询。(记者 李迎博 通讯员 裴栋 梁张庚)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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