洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以产促融，打造制造业联动合作升级版
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.07 09:10

　　近日，洛阳都市圈制造业高质量发展座谈会在我市召开，平顶山、焦作、三门峡等五市五县(市)代表齐聚洛城，共话制造业高质量发展之路，标志着洛阳都市圈制造业联动合作实现升级，迈入“2.0时代”。

　　在新的合作阶段，洛阳都市圈各地区将围绕推进制造业高质量发展、强化制造业联动发展，以共同发展和长期合作为目标，建立全方位合作关系。具体而言，洛阳都市圈各地工信系统将围绕制造业联动、工业运行监测、企业家交流三大领域加强合作，着力打造都市圈先进装备制造等六大千亿级产业集群。

　　去年以来，围绕洛阳都市圈建设，我市以打造区域产业带为重点，加强制造业联动，合作建设洛济焦、洛汝平、洛渑三、洛巩产业带，积极推进“以链建带”协同发展关联性产业，以产促融推进区域协调发展，多个产业持续开展合作，不断为“洛阳都市圈制造”添砖加瓦。

　　今年下半年，我市还将筹备组织召开都市圈制造业高质量发展高峰论坛，将通过邀请专家学者建言献策、组织对接合作项目签约等方式，进一步推进资源共享、强化制造业联动，推进都市圈内相关县(市)抱团发展、实现共赢。

　　三大领域

　　1 在制造业联动发展机制建设中

　　围绕制造业重点领域加快区域开发合作，着力打造都市圈先进装备制造、高端石化、特色新材料、节能环保和绿色建材、电子信息、大数据等六大千亿级产业集群；

　　围绕都市圈制造业产业协同，建立洛济焦、洛汝平、洛渑三、洛巩产业带合作联动机制，分行业组建都市圈产业联盟，共同推进都市圈跨地区制造业合作；

　　以《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》为引领，把产业带建设纳入各地“十四五”产业规划，加强协同发展政策衔接。

　　2 在运行监测联动机制建设中

　　建立洛阳都市圈工业经济发展数据定期通报机制，每月定期互通各地工业经济发展的各项数据；

　　建立工作经验定期分享机制，加强推进工业经济及信息化发展经验做法的沟通交流；

　　探索建立洛阳都市圈制造业高质量发展评价体系，每年对各地区制造业发展情况进行综合评价。

　　3 在企业家交流互动机制建设中

　　建立洛阳都市圈企业协会定期交流机制，定期组织召开洛阳都市圈企业协会工作交流会；

　　建立洛阳都市圈企业家互动交流机制，不定期组织相关行业的企业家通过参观、座谈、沙龙、茶叙、培训等方式开展交流活动，共同解决企业发展过程中遇到的困难和问题。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今年一季度洛阳工业高质量发展稳健开局
  • 荒沟坡变身文化广场游园
  • 五一假期，二里头夏都遗址博物馆再掀...
  • 洛阳一种芭茨拉牡丹开出双色花 快来看...
  • 花蛇“误闯”油漆店 消防员抓蛇解民忧
  • 到2022年年底，洛阳符合创建标准的县...
  • 罕见！芽变奇特的牡丹花
  • 做好城市有机更新 打造文旅新名片
  • 月季花路 一路风景【组图】
  • 游客爱车打不着火急得团团转 洛阳民警...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    朱樱湖拍白鹭

    节日

    芍药花开红艳艳

    假日街拍
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605