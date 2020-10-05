以产促融，打造制造业联动合作升级版

近日，洛阳都市圈制造业高质量发展座谈会在我市召开，平顶山、焦作、三门峡等五市五县(市)代表齐聚洛城，共话制造业高质量发展之路，标志着洛阳都市圈制造业联动合作实现升级，迈入“2.0时代”。

近日，洛阳都市圈制造业高质量发展座谈会在我市召开，平顶山、焦作、三门峡等五市五县(市)代表齐聚洛城，共话制造业高质量发展之路，标志着洛阳都市圈制造业联动合作实现升级，迈入“2.0时代”。 近日，洛阳都市圈制造业高质量发展座谈会在我市召开，平顶山、焦作、三门峡等五市五县(市)代表齐聚洛城，共话制造业高质量发展之路，标志着洛阳都市圈制造业联动合作实现升级，迈入“2.0时代”。 在新的合作阶段，洛阳都市圈各地区将围绕推进制造业高质量发展、强化制造业联动发展，以共同发展和长期合作为目标，建立全方位合作关系。具体而言，洛阳都市圈各地工信系统将围绕制造业联动、工业运行监测、企业家交流三大领域加强合作，着力打造都市圈先进装备制造等六大千亿级产业集群。 去年以来，围绕洛阳都市圈建设，我市以打造区域产业带为重点，加强制造业联动，合作建设洛济焦、洛汝平、洛渑三、洛巩产业带，积极推进“以链建带”协同发展关联性产业，以产促融推进区域协调发展，多个产业持续开展合作，不断为“洛阳都市圈制造”添砖加瓦。 今年下半年，我市还将筹备组织召开都市圈制造业高质量发展高峰论坛，将通过邀请专家学者建言献策、组织对接合作项目签约等方式，进一步推进资源共享、强化制造业联动，推进都市圈内相关县(市)抱团发展、实现共赢。 三大领域 1 在制造业联动发展机制建设中 围绕制造业重点领域加快区域开发合作，着力打造都市圈先进装备制造、高端石化、特色新材料、节能环保和绿色建材、电子信息、大数据等六大千亿级产业集群； 围绕都市圈制造业产业协同，建立洛济焦、洛汝平、洛渑三、洛巩产业带合作联动机制，分行业组建都市圈产业联盟，共同推进都市圈跨地区制造业合作； 以《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》为引领，把产业带建设纳入各地“十四五”产业规划，加强协同发展政策衔接。 2 在运行监测联动机制建设中 建立洛阳都市圈工业经济发展数据定期通报机制，每月定期互通各地工业经济发展的各项数据； 建立工作经验定期分享机制，加强推进工业经济及信息化发展经验做法的沟通交流； 探索建立洛阳都市圈制造业高质量发展评价体系，每年对各地区制造业发展情况进行综合评价。 3 在企业家交流互动机制建设中 建立洛阳都市圈企业协会定期交流机制，定期组织召开洛阳都市圈企业协会工作交流会； 建立洛阳都市圈企业家互动交流机制，不定期组织相关行业的企业家通过参观、座谈、沙龙、茶叙、培训等方式开展交流活动，共同解决企业发展过程中遇到的困难和问题。 下一页 尾页 [1] [2]