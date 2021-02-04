公证员“上门”为住院老人办继承公证

“没想到你们这么快就上门公证了，真是帮我们这些身体不好的老人解决了大问题！”近日，老城区居民潘老先生对上门服务的公证员连连感谢。

“没想到你们这么快就上门公证了，真是帮我们这些身体不好的老人解决了大问题！”近日，老城区居民潘老先生对上门服务的公证员连连感谢。

原来，潘老的儿子不久前突然因病去世，但其公积金账户遗留有3万余元。根据相关规定，潘老及其孙子小潘等继承人需要办理相关继承公证手续后，才能到相关部门领取上述款项。

可是，潘老由于万分悲痛加上身体生病住了院，无法亲自去公证处办理公证。于是，小潘的母亲赵女士抱着试试看的心态，到老城公证处咨询相关事宜。

老城公证处公证员了解情况后，将办理继承公证所需材料书面一次性告知赵女士，并表示可以为其开通绿色通道，采取公证员上门公证的方式办理，并与赵女士约定了上门时间。

到了约定的这一天，公证员驱车前往潘老所在的医院，为老人办理了继承公证手续，这才出现了开头的一幕。

随后，赵女士表示小潘因父亲病故向学校请假已有半月，耽误了不少功课，小潘是否可以预约节假日时间办理余下的公证手续。公证员考虑到申请人的难处，表示可以为其安排在节假日时间办理，并与其约定好时间，继续采取上门公证的方式办理。

“你们考虑到我们的难处，还照顾到我们的情绪，让我们的内心十分温暖。”赵女士说。

“公证需求在哪里，公证员的服务就在哪里。我们将积极开展对老弱病残当事人预约服务或公证员上门服务活动，为行动有困难、不方便到公证处申办公证业务的群众提供上门公证法律服务。”市司法局有关负责人表示，在政法队伍教育整顿中，全市司法行政系统结合党史学习教育，高质量实施了一些便民利民举措，努力让人民群众在需要时都能获得普惠、精准、及时、有效的公共法律服务。

同时，该局还将降低特殊困难群体司法鉴定收费标准，对涉及残疾人、农民工、下岗职工等特殊困难群体的司法鉴定事项，减收不低于法定标准20%的费用。（记者 申利超 通讯员 尚剑玲）