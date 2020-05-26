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打通融入“郑洛西”的快车道（城长观察）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.07 09:08

　　“郑洛西三个都市圈要打通‘断头路’、拓宽‘瓶颈路’”“以超常规力度推动高端要素集聚”“齐心协力打造生态带、科创带、产业带、文化带”……近日，黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会在洛举行，中国区域经济50人论坛部分成员及特邀专家、学者齐聚一堂，共商黄河流域生态保护和发展合作大计，为郑洛西高质量发展合作带建设建言献策，给人以诸多启发。

　　黄河奔流，文脉赓续，未来可期。郑州、洛阳、西安三城共饮黄河水，文脉相通、人缘相亲、山水相依、交通相连、经济相融。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确提出建设“郑(州)洛(阳)西(安)高质量发展合作带”，就是要打通中西部区域合作新经脉，塑造北方经济新动力，为落实战略核心要求形成强力示范和带动、为构建新发展格局打造坚实支撑和枢纽、为促进区域协调发展提供良好平台和动能。这是基于全流域统筹作出的重要决策，也是洛阳抢抓国家战略机遇、主动融入新发展格局的重要平台和支撑。

　　从自身看，洛阳处于郑州、西安两大国家中心城市中间地带，综合实力位居中西部地区非省会城市榜首。这两年，洛阳与西安交通大学签署合作协议，共建西安交大洛阳新材料产业创新研究院，与郑州大学牵手共建洛阳校区，打造河南乃至全国制造业产业升级的科技创新联合体。我们已在科技创新、产业融合等领域作出了实践探索，具备了与两地进一步深化高质量发展合作的基础和条件。

　　也要看到，无论是经济总量还是人均水平，无论是基础设施还是科创实力，洛阳与郑州、西安相比还有很多短板和不足。跳出洛阳看洛阳，洛阳都市圈尚处于培育起步阶段，打破“一亩三分地”思维，加快融入郑洛西高质量发展合作带，是推动形成优势互补、高质量发展区域经济布局的大势所趋，更是洛阳发挥比较优势、走特色发展道路的现实需要。

　　机遇总是垂青有准备的人，对一个城市来说更是如此。打通融入“郑洛西”的快车道，就要用好区位优势、资源禀赋，不断推动基础设施互联互通，积极推进技术、产业、市场对接，特别是要围绕高质量发展破除体制机制障碍，营造良好的营商环境，打通区域合作的经脉，形成带动高质量发展的“新引擎”，在服务全国全省发展大局中贡献更大洛阳力量、体现更多洛阳分量。(郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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