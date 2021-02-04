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多用善意 回应善意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.07 08:54

　　读晚报，五一假期，在洛阳白云山景区，周口医生赵一品救助了一位突发疾病晕倒的老太太，之后默默离开。景区为对赵医生的见义勇为表达感谢，特意免除他此行在该景区的所有游览、住宿费用，并为他终身免门票。景区用善意回应赵医生的做法，赢得广大网友的好评。

　　要说医生在旅途中救人，这事并不罕见，但赵一品医生救人的事之所以引发很多人关注，是因为这个后续太暖心，景区为其终身免门票，让人看到了人与人之间的真诚与友好，更感受到了善意的循环与互动。正如古语所说，善人者，人亦善之。用善意回报善意，就能让正能量得以弘扬、传递和扩散。

　　事实正是如此，这只是善意循环的开始。很快，白云山景区管理方发现，之前也有一名周口教师在景区内救人，有感于周口好人的大爱善举，白云山景区决定本月内对所有周口人免门票，以此举激发更多人能在别人遇到危难之际伸出援手。就在昨日，周口旅游景区的龙头太昊陵也回应，自即日起至2021年7月1日对全体洛阳人民免门票，意在通过“礼尚往来”，激发更多舍己为人、大爱无疆之举。

　　只因一个人，感动两座城，这样的良性互动，是洛阳、周口两个城市的对话，也饱含着两市互相加油、互相鼓劲、互相认可的深厚情谊。这样“投之以桃，报之以李”激起的善意循环，不仅让参与其中的每一个人感受到温暖，也让所有见证此事、知悉此事的人如沐春风。

　　在生活中，人们常说“以心换心”，说得文雅一点，就是“投我以木桃，报之以琼瑶”。一个人的良善之举未必都是惊天壮举，但都值得社会以善回应，这种善意循环，会激励后来者效仿。效仿再遇到鼓励，新一轮的效仿就会开始，这样循环下去，就会形成一人带动、一群人行动的场景。让好人得到好报，让善良的人也被善意围绕，就能将温暖传递给更多人。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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