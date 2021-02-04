“百姓看变化 永远跟党走”系列活动圆满收官

洛阳春日最繁华，红绿荫中十万家。从日新月异的现代都市，到宜居宜业的乡村田园；从活力迸发的创新一线，到热火朝天的工厂车间；从一眼千年的地铁之旅，到大山深处的最美公路；从舒适惬意的书房小游园，到古今辉映的文旅打卡地……

洛阳春日最繁华，红绿荫中十万家。从日新月异的现代都市，到宜居宜业的乡村田园；从活力迸发的创新一线，到热火朝天的工厂车间；从一眼千年的地铁之旅，到大山深处的最美公路；从舒适惬意的书房小游园，到古今辉映的文旅打卡地……

一个多月来，市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”活动连续举办12场，圆满收官。各行各业、各条战线的群众代表走进洛阳改革发展一线，零距离感受“十三五”发展取得的历史性成就，聆听洛阳都市圈和现代化强市建设生机勃勃的强劲脉动。

“奋斗在洛阳，生活在洛阳，是幸福的！未来，我们要与这座城同奋进、共成长！”一路观摩，一路感叹，一路点赞。河洛大地欣欣向荣的喜人变化和良好态势，让大家的获得感、幸福感、安全感油然而生，更坚定了热爱洛阳、建设洛阳，奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。

底气足：转型蝶变 挺起脊梁

产业兴，脊梁硬。从“一五”时期的工业布局到新时代大国重器闪耀“洛阳元素”，创新的活力、产业的实力，积蓄着城市发展之势，也是每一个洛阳人的底气和骄傲。

走过“十三五”，洛阳制造、洛阳创造联动发力，传统产业“老树发新枝”，新兴产业“新树结硕果”，不断塑造洛阳高质量发展的崭新面貌——

来到格力智能制造产业基地，高度智能化的流水线上，一台台“洛阳造”格力空调组装下线，日产能突破万台，销售范围覆盖全国；来到清洛基地，来自清华大学的创新团队深耕洛阳，把一项项尖端科技植入本土产业，引发了一连串产业质量变革、效率变革；来到洛阳中科科技园，以普莱柯生物为龙头，打造“众创空间+孵化器+加速器+产业化”的全链条创新创业平台，最大限度实现了固链、补链、延链、强链……

滴水见太阳。“十三五”以来，自创区、自贸区、综保区等场域载体相继落地，现代产业体系架起“四梁八柱”，创新主体、创新平台实现“双倍增”，格力、银隆、凯盛等一批项目成功落地，连续两年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市，洛阳发展的“含新量”“含金量”“含绿量”不断提升，展现出强大韧性和蓬勃活力。

“震撼！洛阳的看家本领更强了，底气更足了。”洛阳LYC轴承有限公司退休职工栾重光受邀参加“百姓看变化”活动，一番探访之后，内心汹涌澎湃。在他看来，无论是国家之间的比拼，还是区域发展的竞争，说到底是实体经济的竞争，有了强大的制造业、强大的创新力，洛阳发展的根基就会更牢固。