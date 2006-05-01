洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司总经理赵瑞智接受审查调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司总经理赵瑞智涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司总经理赵瑞智涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 赵瑞智简历 赵瑞智，男，汉族，1962年7月出生，河南新安县人，1984年9月加入中国共产党，1985年7月参加工作，本科学历。 1985.07—2006.05 历任孟津县常袋乡团委书记，煤窑乡党委委员，监察局秘书，城关镇副镇长，共青团孟津县委书记，常袋乡乡长，会盟镇党委副书记、镇长，白鹤镇党委书记、人大主席，农业局党组书记、局长； 2006.05—2009.08 汝阳县副县长； 2009.08—2011.05 汝阳县委常委、统战部部长； 2011.05—2015.01 洛阳市公用事业局党组成员、副局长； 2015.01—2017.03 洛阳市住建委副主任； 2017.03— 洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司总经理