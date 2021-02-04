洛阳考生注意！符合条件的七大类考生中招可享照顾政策

昨日，记者从市教育局获悉，我市2021年中招照顾政策出炉，共有七大类考生可享照顾政策。目前，符合相关政策的考生家长可根据要求准备相关材料，并根据孩子所在初中的要求提交；5月20日至25日，各区中招办将对其进行资格审核。

昨日，记者从市教育局获悉，我市2021年中招照顾政策出炉，共有七大类考生可享照顾政策。目前，符合相关政策的考生家长可根据要求准备相关材料，并根据孩子所在初中的要求提交；5月20日至25日，各区中招办将对其进行资格审核。

政策

符合这些条件的考生，今年中招可享照顾政策

市教育局中招办相关负责人表示，今年，按照省教育厅相关要求，我市共有七大类考生，在中招录取时可享照顾政策。目前，家长可按要求准备相关材料，待学校通知后提交资料并参加审核。

和去年相比，“疫情防控一线工作的专家人才，特别是医疗卫生工作者子女”“持有驻外使领馆出具的驻外使领馆工作人员随任子女回国证明的初中阶段回国的初中生”加分政策取消。

2021年洛阳市中招政策性加分对象

●少数民族考生

优惠政策：报考少数民族学校的照顾10分录取；报考其他学校的，照顾5分录取。

提交材料：交验户口簿或考生身份证。

●侨台考生

优惠政策：归侨、侨眷考生照顾10分录取，台湾同胞投资者及随行眷属、所聘台湾管理人员凭台湾同胞投资证书，其子女报考普通高中的，照顾10分录取。

提交材料：归侨、侨眷及其居住在本市的眷属，须交验户口簿及侨务办公室相关证明。

●军人子女

优惠政策：根据《教育部、总政治部关于印发〈军人子女教育优待办法〉的通知》(政联〔2011〕7号)精神和河南省教育厅、河南省军区政治部印发的《河南省〈军人子女教育优待办法〉实施细则》(政联〔2012〕1号)，此类考生照顾政策有3个类别：

1.驻国家确定的三类(含三类)以上艰苦边远地区和西藏自治区，解放军总部划定的二类(含二类)以上岛屿部队军人的子女，以及在飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人的子女，经当地人民政府教育行政部门审核批准，按照录取分值10%的标准，降低分数优先录取。

2.作战部队、驻国家确定的一类、二类艰苦边远地区和解放军总部划定的三类岛屿部队军人的子女和因公牺牲军人的子女，一级至四级残疾军人的子女，以及平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人的子女，按照录取分值5%的标准，降低分数优先录取。

3.驻一般地区部队的军人的子女，照顾15分录取。

提交材料：以上3类考生，均须凭军人所在团级以上单位政治机关出具的证明，经当地人民政府教育行政部门审核批准，方可享受照顾政策。相关名单由省教育厅通知，认定由学校校验。