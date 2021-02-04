洛阳：擦亮国际文化旅游名城金质名片

文化旅游业天生就是开放型、国际化的产业。近年，我市充分发挥文化旅游业在对外开放中的先导和窗口作用，加快构建文化传承创新体系，大力实施文旅融合发展行动，推动文化旅游实现“三个转变”，“古今辉映、诗和远方”成为洛阳的城市名片。

文化旅游业天生就是开放型、国际化的产业。近年，我市充分发挥文化旅游业在对外开放中的先导和窗口作用，加快构建文化传承创新体系，大力实施文旅融合发展行动，推动文化旅游实现“三个转变”，“古今辉映、诗和远方”成为洛阳的城市名片。

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市文化广电和旅游局，感受我市文化旅游领域持续深化交流互鉴，致力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城的蓬勃脉动。

隋唐洛阳城景区成为网红“打卡地” (资料图片)

以节会为载体，向世界讲述洛阳故事

不久前，“白马寺与长泉寺祈福鸣钟”活动在洛阳市与日本冈山市同时举行，两座寺庙同时祈福鸣钟40下，寓意两市缔结友好城市40周年。

这项活动是第39届中国洛阳牡丹文化节20项主要活动之一，也是我市打造国际人文交往中心的生动实践。

每到人间四月天，洛阳都会向世界亮出一张国家级名片——中国洛阳牡丹文化节。今年牡丹文化节期间，“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会、2021年中国节庆与文旅融合发展论坛、纪念建党百年沿黄九省区“千人同书·百年辉煌”书法活动、客家祖源地文化论坛暨客家之源纪念馆开馆仪式等多项人文交往活动成功举办，进一步增强了古都洛阳的文化影响力。

近年，我市在创新形式、丰富内涵上下功夫，中国洛阳牡丹文化节、河洛文化旅游节、中原国际文化旅游产业博览会和世界古都论坛“两节一会一论坛”影响力持续提升，越来越多的人通过牡丹文化节领略洛阳的美，通过世界古都论坛感受洛阳的厚重，在中原国际文化旅游产业博览会上，不出洛阳“海淘”世界。

此外，我市以丝路文物展、中国—中东欧国家文化遗产论坛等国际文旅活动为载体，深化与数十个国家和地区的人文交流，让一件件国之瑰宝跨越时空、超越国界，向世界讲述洛阳故事、传播华夏文化。