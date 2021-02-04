今天洛阳浮尘或扬沙天气继续 外出请做好个人防护

预计今天晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，西北风4级到5级，伴有浮尘或扬沙，气温14℃到28℃。

又是风儿又是沙，缠缠绵绵绕天涯。昨天天气晴好，气温较高，风力较大，风儿和沙情意缠绵。走在街上，一不小心就是满身的灰尘。这两天有风、气温高、空气干燥，请您注意补水。

昨天，新闻联播天气预报官方微博发布消息称，目前正在发生的是我国今年第10次沙尘天气过程，6日和7日受冷空气影响，我国华北、东北地区和黄淮等地有5级到7级风，阵风可达8级到10级，风力最强时段为6日中午至7日白天。

河南省气象台5月6日17时50分继续发布大风蓝色预警：预计6日夜里到7日上午，全省大部分地区西南风转偏北风5级左右，阵风7级左右，并伴有浮尘或扬沙，请注意防范。

市气象台根据最新的气象资料分析，受低涡后部西北气流影响，预计今天晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，西北风4级到5级，伴有浮尘或扬沙，气温14℃到28℃；明天晴天间多云，西北风4级到5级，伴有浮尘或扬沙，气温12℃到35℃。

气象部门提醒您，遭遇大风天气，要关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，回港避风等；行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；有关部门和单位注意森林等防火。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）