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到2022年年底，洛阳符合创建标准的县（区）至少打造一条不少于15公里的精品示范路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.07 08:25

　　近日，全市“四好农村路”高质量发展暨示范市创建动员会在伊川县举行，下发《洛阳市创建全省“四好农村路”示范市实施意见》并部署相关工作。

　　按照相关意见，到2022年年底，市域农村公路等级公路占比要超过90%，优良中等路率要超过80%，自然村通硬化路率要超过90%，具备条件行政村通客车率要达到100%；在保持现有的新安县、孟津区等2个国家级示范县(区)，汝阳县、栾川县、宜阳县等3个省级示范县基础上，推动宜阳县、栾川县、偃师区创建国家级示范县(区)，洛宁县、伊川县、嵩县、洛龙区、伊滨区、高新区达到省级示范县(区)标准，其他城市区达到市级示范县(区)标准，全市50%以上的乡(镇)创建市级示范乡(镇)。

　　在规划方面，到2022年年底，完成新改建农村公路1000公里、桥梁800延米以上，20户以上具备条件的自然村通硬化路；符合创建标准的县(区)至少要提升整治一条不少于15公里县乡道或不少于30公里环线路。

　　在管理方面，到2022年年底，完善县(区)乡(镇)村的农村公路管理议事机制，实施农村公路路长制，实现“县有中心站、乡有管养站、村有养护协会”。

　　在养护方面，到2022年年底，道路机械化日常养护率超过50%，新改建农村公路工程质量验收合格率达到100%、优良率超过80%，中等及以上农村公路常态化养护率占比不低于80%，年养护里程不低于总里程的5%。

　　在运营方面，到2022年年底，60%以上的县(区)要建成县级物流中心并投入运营，50%以上的乡(镇)要建成运输服务站并投入运营。

　　在特色方面，围绕沿黄旅游开发，结合沟域生态经济，依托主要干线打造精品路段。到2022年年底，符合创建标准的县(区)至少打造一条精品示范路，且不少于15公里。(记者 赵硕 通讯员 吴伟)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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