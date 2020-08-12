锚定目标 突出重点 推进农村人居环境整治提升五年行动

昨日，全省第六次农村人居环境整治暨改厕问题摸排整改工作推进会议在洛召开。

昨日，全省第六次农村人居环境整治暨改厕问题摸排整改工作推进会议在洛召开。

副省长武国定出席会议并讲话。省政府副秘书长陈治胜，省委农办主任、省农业农村厅厅长申延平，省自然资源厅厅长张兴辽，省生态环境厅党组书记、厅长王仲田，省住房和城乡建设厅党组书记、厅长赵庚辰及省直相关部门负责同志出席会议。我市领导刘宛康、赵会生、王军等参加活动。

武国定指出，全省上下坚持把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的第一场硬仗来打，坚持高位推动、示范引领、多元投入、常抓不懈、严格考评，农村环境面貌发生了显著变化，涌现出一批美丽乡村，密切了党群干群关系，助推了乡村产业发展。

武国定强调，实施农村人居环境整治提升五年行动，是践行习近平生态文明思想的具体行动，是实施乡村振兴战略的重要内容，是实施乡村建设行动的重要抓手，是满足人民群众对美好生活向往的必然要求。各地各部门要扎实推进农村厕所革命，加快推进农村生活污水治理，全面推进农村生活垃圾治理，整体提升村容村貌。要强化组织领导、强化多元投入、强化示范引领、强化抓镇带村、强化农民主体、强化考评奖惩，确保农村人居环境整治提升五年行动取得成效。

近年，洛阳顺应农村群众幸福生活新期盼，以脱贫攻坚和乡村振兴为引领，以沟域生态经济为抓手，以全域扩面提质为重点，坚持“高位推动、建章立制，统筹协调、凝聚合力，示范引领、全域提升”，大力实施农村人居环境“百村示范、千村整治”工程，统筹推进农村基础设施建设、垃圾治理、厕所革命、村容村貌提升等工作，美丽宜居乡村建设取得明显成效。目前，全市900多个行政村试点推广垃圾分类“二次四分法”，农村污水处理率超过一半、卫生厕所普及率超过九成，广大农民在乡村振兴中有了更多获得感、幸福感。

当日上午，与会人员深入宜阳县南洼村、苗湾村和洛龙区石罢村、夏庄村，实地观摩我市农村人居环境整治工作典型做法。(记者 白云飞)