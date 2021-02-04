今年一季度洛阳工业高质量发展稳健开局

开工即开战。近日，洛阳格力在空调项目保持日产万台的状态下召开旺季动员会，将通过冲击最新标杆产量，加快新品导入，力争实现产销新高。

开工即开战。近日，洛阳格力在空调项目保持日产万台的状态下召开旺季动员会，将通过冲击最新标杆产量，加快新品导入，力争实现产销新高。

开局要决胜。一季度，中国一拖大轮拖、中轮拖柴油机产量同比均大幅增长，企业继续保持国内农机行业领军地位。北玻股份产销两旺，3月新签钢化炉台数刷新企业纪录。

近日发布的洛阳一季度工业经济运行分析报告显示，我市工业高质量发展走出稳健开局，实现首季度“开门红”——全市一季度规模以上工业增加值同比增长18.6%，比2020年同期提高26.1个百分点，工业和数字经济核心产业占全市GDP的比重为38.6%，对GDP的贡献率达到38.2%，拉动GDP增长6.3个百分点。随着全市工业经济恢复态势良好、高质量发展动能不断增强、企业效益明显改善，预计全年工业经济将呈现高开稳走运行态势。

工业生产恢复态势良好。今年春节我市连续生产企业数量是去年的2倍，在2月底前已实现全面复工复产、达产达效。一季度，全市工业用电量同比增长28.15%，高于全省增幅4.31个百分点。在纳入全市工业互联网平台监测的173家企业中，一季度近七成企业产值呈现两位数增速，近四成企业订单呈现两位数增速。

结构调整成效明显。一季度，全市规模以上制造业增加值同比增长18.9%。在制造业涵盖的31个行业大类中，23个行业增加值实现两位数增速，3个行业增加值增速超过100%。全市高新技术产业、六大高成长性制造业增加值同比分别增长30.7%、26.4%，全市新能源汽车、服务机器人、微型计算机设备产量同比分别增长3.1倍、1.1倍、73.6%。

企业效益明显改善。一季度，全市工业税收同比增长44.5%，工业增值税同比增长94.3%。在41个行业大类中，27个实现利润增长，酒饮料和茶制造业、有色金属冶炼和压延加工业、木材加工和木类制品业利润同比分别增长8倍、5.3倍、5.2倍。