洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年一季度洛阳工业高质量发展稳健开局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.07 08:09

　　开工即开战。近日，洛阳格力在空调项目保持日产万台的状态下召开旺季动员会，将通过冲击最新标杆产量，加快新品导入，力争实现产销新高。

　　开局要决胜。一季度，中国一拖大轮拖、中轮拖柴油机产量同比均大幅增长，企业继续保持国内农机行业领军地位。北玻股份产销两旺，3月新签钢化炉台数刷新企业纪录。

　　近日发布的洛阳一季度工业经济运行分析报告显示，我市工业高质量发展走出稳健开局，实现首季度“开门红”——全市一季度规模以上工业增加值同比增长18.6%，比2020年同期提高26.1个百分点，工业和数字经济核心产业占全市GDP的比重为38.6%，对GDP的贡献率达到38.2%，拉动GDP增长6.3个百分点。随着全市工业经济恢复态势良好、高质量发展动能不断增强、企业效益明显改善，预计全年工业经济将呈现高开稳走运行态势。

　　工业生产恢复态势良好。今年春节我市连续生产企业数量是去年的2倍，在2月底前已实现全面复工复产、达产达效。一季度，全市工业用电量同比增长28.15%，高于全省增幅4.31个百分点。在纳入全市工业互联网平台监测的173家企业中，一季度近七成企业产值呈现两位数增速，近四成企业订单呈现两位数增速。

　　结构调整成效明显。一季度，全市规模以上制造业增加值同比增长18.9%。在制造业涵盖的31个行业大类中，23个行业增加值实现两位数增速，3个行业增加值增速超过100%。全市高新技术产业、六大高成长性制造业增加值同比分别增长30.7%、26.4%，全市新能源汽车、服务机器人、微型计算机设备产量同比分别增长3.1倍、1.1倍、73.6%。

　　企业效益明显改善。一季度，全市工业税收同比增长44.5%，工业增值税同比增长94.3%。在41个行业大类中，27个实现利润增长，酒饮料和茶制造业、有色金属冶炼和压延加工业、木材加工和木类制品业利润同比分别增长8倍、5.3倍、5.2倍。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今年一季度洛阳工业高质量发展稳健开局
  • 荒沟坡变身文化广场游园
  • 五一假期，二里头夏都遗址博物馆再掀...
  • 洛阳一种芭茨拉牡丹开出双色花 快来看...
  • 花蛇“误闯”油漆店 消防员抓蛇解民忧
  • 到2022年年底，洛阳符合创建标准的县...
  • 罕见！芽变奇特的牡丹花
  • 做好城市有机更新 打造文旅新名片
  • 月季花路 一路风景【组图】
  • 游客爱车打不着火急得团团转 洛阳民警...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    朱樱湖拍白鹭

    节日

    芍药花开红艳艳

    假日街拍
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605