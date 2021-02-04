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河南省高校艾防宣讲活动在洛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.06 20:14

　　高校艾防是近年来艾滋病预防控制(以下简称艾防)工作中的新挑战。为培养青年学生的艾防意识，6日，河南省高校艾防宣讲艺术巡展活动在洛阳职业技术学院启动。

　　数据显示，我市自2014年以来，连续8年开展高校新生入学HIV筛查工作，每年均发现有学生病例，足见艾滋病离大学生群体并不遥远。

　　“了解艾滋病的基本知识，是预防艾滋病的第一步。”市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫表示，艾滋病是一种危害很大的传染病，目前尚无法治愈，也没有疫苗预防。近年，我国整体疫情持续处于低流行水平，不过，青年人、60岁及以上老年人中艾滋病病毒感染者呈增多的趋势，需要引起社会关注。

　　“2020年，河南省共资助77个艾防项目，洛阳市14个项目获得省级艾防基金支持，其中洛阳职业技术学院积极开展高校艾防工作，该校的剪纸社团推出艾防剪纸艺术品，形式新、宣传效果好。鉴于此，今年，省高校艾防活动的启动仪式放在洛阳职业技术学院。”省疾控中心艾防所所长张国龙说。

　　启动仪式上，有艾防知识演讲和有奖竞答项目，还有洛阳职业技术学院学子展示艾防剪纸作品，并邀请我市艾防形象大使宣读倡议书，主要针对青年学生开展艾滋病宣传教育的活动，加强该群体的防艾意识，倡导养成健康文明的生活方式。

　　据了解，去年，我市在洛阳新区人民医院设立了首家“艾滋病暴露前后预防门诊”，为艾滋病潜在感染人群提供防控指导、药物阻断、随访观察等医疗服务。一旦发生高危性行为，暴露者应尽快至该门诊进行用药评估，尽可能在短时间(最好2小时内，最晚不超过72小时)进行预防性用药，连续服用28天，以降低HIV感染风险。

　　结合当前疫情形势，当天活动还开展了高校新冠病毒疫苗接种动员工作。(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：席倩倩]
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