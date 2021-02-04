喜讯！洛阳获评全省农村人居环境整治先进市

近日，河南省委农村工作领导小组印发《关于表彰农村人居环境整治三年行动先进单位的通报》，决定授予洛阳市等9个省辖市农村人居环境整治先进市称号，其中，洛阳市位居全省第一。
近日，河南省委农村工作领导小组印发《关于表彰农村人居环境整治三年行动先进单位的通报》，决定授予洛阳市等9个省辖市农村人居环境整治先进市称号，其中，洛阳市位居全省第一。
近日，河南省委农村工作领导小组印发《关于表彰农村人居环境整治三年行动先进单位的通报》，决定授予洛阳市等9个省辖市农村人居环境整治先进市称号，其中，洛阳市位居全省第一。
此次表彰中，洛阳栾川县、宜阳县获评全省农村人居环境整治先进县，孟津区、新安县获评全省农村厕所革命先进县区。
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